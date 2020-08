Coronanieuws: steun van bevolking voor aanpak van kabinet en RIVM slinkt

Een van de vele persconferenties van Mark Rutte en Hugo de Jonge over de coronacrisis. vergroot

Nog even en de schoolvakanties in het grootste deel van Brabant zijn voorbij, maar het nieuws over de coronacrisis houdt voorlopig niet op. Ook deze donderdag zullen we hierover berichten.

De hoofdpunten:

Geen loonsverhoging voor de zorgsector.

Metingen van het coronavirus in rioolwater worden voortaan getoond op het coronadashboard.

In Midden- en West-Brabant worden tot 1 november geen kermissen gehouden, de branche is woedend.

6.00

De schade die de Nederlandse transportsector heeft opgelopen door de coronacrisis lijkt mee te vallen. Het aantal bedrijven dat van maart tot en met juli minstens 20 procent minder omzet heeft geboekt, is waarschijnlijk beperkt, meldt ABN AMRO. De bank schat in dat het volume van het goederenvervoer dit jaar in totaal met 5,5 procent krimpt. Het internationaal transport stond meer onder druk doordat de meeste landen in Europa harder dan Nederland worden geraakt door de coronacrisis. De binnenvaart en het wegvervoer hebben relatief weinig last van de crisis.

5.00

De steun onder de Nederlandse bevolking voor de corona-aanpak van de overheid slinkt. Er is bovendien steeds meer onenigheid tussen mensen die het beleid te streng vinden en mensen die vinden dat het kabinet méér moet doen. Beide kampen zijn sinds maart verdubbeld in omvang, schrijft het Algemeen Dagbad. Dit blijkt uit een representatieve enquête onder bijna 1100 Nederlanders door onderzoeksbureau Markteffect. De rondvraag werd gedaan tussen 12 en 18 augustus, vlak voor de laatste persconferentie van het kabinet. Hieruit blijkt ook dat 43 procent van de ondervraagden vindt dat het RIVM en het kabinet niet voldoende doen om het coronavirus te bestrijden. Eind maart, toen Nederland net in een intelligente lockdown was beland, was iets meer dan een vijfde van de Nederlanders die mening toegedaan.