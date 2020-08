Voetbalclub NAC opent tijdelijke winkel in Bredase binnenstad

De pop-up store op de Grote Markt in Breda. vergroot

Voetbalclub NAC heeft vrijdag een tijdelijke winkel in het oude pand van de VVV op de Grote Markt in Breda geopend. In de pop-up store zal de voetbalclub in samenwerking met de stichting Samen voor NAC en Breda Marketing merchandise gaan verkopen, snuisterijen voor supporters voorzien van het NAC-logo.

Ronald Strater Geschreven door

De tijdelijke winkel in het hartje van de binnenstad is een idee van Breda Marketing en de stichting Samen voor NAC, een club supporters dat bijzondere projecten in naam van de voetbalclub ontwikkelt en uitvoert.

De pop-up store zal een maand open zijn met de bedoeling extra inkomsten te genereren voor Samen voor NAC én de voetbalclub. Belangrijker is echter om de verbinding tussen de stad Breda en NAC te laten zien.

Wachten op privacy instellingen...

In de pop up store zullen naast de gebruikelijke merchandise en fanwear van de Bredase ploeg ook speciale mondkapjes, een NAC-wielertenue en zelfs een Breda- kapstok worden verkocht.

Eén van de mondkapjes die in de Bredase binnenstad worden verkocht. vergroot