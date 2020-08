Man spuugt beveiliger van supermarkt vier keer in haar gezicht

De man werd aangehouden op de Wandelboslaan (Archieffoto). vergroot

De politie heeft een man aangehouden die een beveiliger zou hebben bedreigd en bespuugd in Tilburg. De 21-jarige beveiliger was aan het werk in een supermarkt op de Westermarkt. De man werd agressief toen de beveiliger hem aansprak op zijn vervelende gedrag.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De beveiliger zag op camerabeelden hoe een man geen afstand hield van klanten en schreeuwend rondliep. Ze herkende hem meteen, omdat hij wel vaker opstootjes veroorzaakte. Ze liep er naartoe en de man reageerde meteen boos. Hij riep dat hij haar zou doodsteken.

Toen ze hem naar buiten wilde begeleiden spuugde hij haar vier keer in het gezicht. Daarna ging hij er snel vandoor.

Bekende

De beveiliger deed aangifte en de politie ging opzoek naar de agressieve man. Hij was al bekend bij de politie, omdat hij wel vaker overlast veroorzaakt.

Rond zes uur werd de verdachte aangehouden op het Postelse Hoefpad.