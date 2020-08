Man die opgepakt wordt met joint maakt agenten uit voor 'bloedhonden en slaven'

Archieffoto: Dwan/Flickr vergroot

Een man heeft woensdagavond in Tilburg agenten uitgemaakt voor ‘bloedhonden en slaven van de overheid.’ De 28-jarige Bredanaar liet zich gaan nadat hij was aangehouden. Hij reed in een auto, terwijl hij onder invloed was van drugs. Agenten zagen dat de man vermoedelijk een joint rookte toen hij stilstond bij een verkeerslicht.

Ze gaven de bestuurder een stopteken op de Sint Oloflaan. Tijdens de controle kwam een sterke wietlucht uit de auto. De speekseltest van de bestuurder was positief op het gebruik van thc, de belangrijkste werkende stof in cannabis. Toen de Bredanaar werd aangehouden, gedroeg hij zich volgens de politie erg opstandig en beledigde hij de agenten.

Een GGD-arts heeft op het politiebureau bloed afgenomen bij de man. De uitslag hiervan is nog niet bekend.