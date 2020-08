'Alles kwijt: mijn vrouw, mijn huis en mijn geloofwaardigheid', zegt oud-Laurentius-directeur

Het hoofdkantoor van Laurentius in Breda (foto: Raoul Cartens) vergroot

Walter Vermeulen, de voormalig directeur van woningbouwvereniging Laurentius in Breda, hoorde donderdag drie jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Bij gerechtshof in Den Bosch diende het hoger beroep dat hij had ingesteld. Begin 2018 kreeg hij van de rechtbank tweeënhalf jaar cel voor witwassen, oplichting en omkoping. De oud-directeur blijft ontkennen.

Vermeulen voelt zich zelfs slachtoffer, zei hij tegen de rechter. "Ik ben hierdoor alles kwijtgeraakt. Mijn vrouw, mijn huis, mijn geloofwaardigheid. Ik kom nergens meer aan de bak. Noodgedwongen heb ik mijzelf zeven jaar verhuurd als tuinman. Ik moest noodgedwongen antikraak wonen en werkte in de horeca. Nu ben ik een hondenfokkerij aan het opzetten, maar als ik de cel in moet, kan dat ook niet doorgaan."

In 2018 oordeelde de rechtbank dat Walter Vermeulen de corporatie voor tientallen miljoenen euro's heeft opgelicht door te sjoemelen met aankoopprijzen. Omdat hij meteen na de uitspraak hoger beroep aantekende, hoefde hij nog niet de cel in.

Enveloppen met geld

Maar als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat dat niet lang meer duren. Uit onderzoek is volgens de advocaat-generaal duidelijk gebleken dat er tussen 2006 en 2011 sprake was van witwassen, oplichting en omkoping. "Er liggen meerdere verklaringen dat Vermeulen van een zakenpartner enveloppen met 10.000 of zelfs 20.000 euro heeft ontvangen."

In mei 2012 vond de politie een envelop met 7000 euro achter de boiler in het huis van Vermeulen in Eindhoven. Een kofer met 700.000 lag in de kruipruimte bij de broer van de directeur. Volgens Vermeulen was dat geld van hem en had hij dat verdiend aan zakelijke transacties buiten Laurentius, die hij buiten het zicht van de Belastingdienst wilde houden.

Schadeclaim

Naast deze strafzaak loopt er ook een civiele procedure tegen Vermeulen en leden van de toenmalige Raad van Commissarissen. De woningbouwvereniging eist een schadevervoeding van ruim 44 miljoen euro. Deze rechtszaak moet nog dienen.

Maandag komt de verdediging van de voormalig directeur aan het woord.