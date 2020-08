Oisterwijk is niet het mooiste dorp van Nederland: 'Maar wel de Parel van Brabant'

Het Oisterwijkse trouwlaantje wordt vaak genoemd als uniek voor Oisterwijk (Foto:Agnes van der Straaten) vergroot

Het was even slikken voor het dorp Oisterwijk. Het werd niet gekozen tot het mooiste dorp van Nederland. Dat werd het Groningse Winsum. Gelukkig is Oisterwijk wel de mooiste van Brabant. De ANWB organiseerde de verkiezing en maakte een boek met de vijftig mooiste dorpen van Nederland waarin ook Oisterwijk natuurlijk mag schitteren. Dat boek werd donderdag op het Lindepleintje uitgereikt aan de burgemeester.

“We hebben tóch gewonnen”, zegt burgemeester Hans Janssen als hij het boek in handen heeft. Daarmee doelt hij niet op de titel mooiste dorp van Brabant, maar op de titel Parel van Brabant. Zowel het dorp Heeze als Oisterwijk claimen de titel Parel van Brabant. “Dat is nu voorbij. Wij zijn de mooiste van Brabant dus ook de parel.”

Janssen gunt de titel mooiste dorp van Nederland aan het Groningse Winsum. “Als je kijkt wat er in Groningen aan de hand is, wat de mensen daar treft met de gaswinning en de gevolgen, dan gun je ze de titel van harte.”

Piet Duizer van Citymarketing in Oisterwijk vroeg zich wel even af of je in coronatijd eigenlijk wel moet vieren dat je de mooiste bent? Maar het enthousiasme van de bevolking gaf bij hem de doorslag. Al die vrijwilligers in coronatijd, die iets voor een ander betekenen, daarmee kun je ook de mooiste zijn.

Goof Lukken van de toerisme-opleiding in Breda weet wel waarom Oisterwijk een van de vijf mooiste dorpen is: “Oisterwijk is een bekende toeristische plek. Iedereen kent Oisterwijk wel met de vennen en de Lind. Maar Oisterwijk heeft het imago weer bijgesteld en blijft zich ontwikkelen. Het centrum is grootstedelijk, modern. Je hebt hier horeca die je niet vaak ziet in dorpen. Het is een topbestemming. De verblijfsrecreatie kan nog wel wat vernieuwd worden, maar het dorp is bijna helemaal af."

