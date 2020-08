Passagiers weigeren mondkapje tijdens vlucht naar Eindhoven, Marechaussee ingeschakeld

Drie jongens van 17 weigerden donderdagmiddag een mondkapje te dragen tijdens een vlucht vanuit het Italiaanse Bologna naar Eindhoven. De gezagvoerder schakelde daarom de Marechaussee op Eindhoven Airport in.

"We hebben politie nodig. Ze dragen al zo'n twintig minuten hun masker niet." Op Twitter is een geluidsfragment opgedoken van het gesprek tussen de gezagvoerder en de luchtverkeersleider. "Ze gebruiken als excuus dat ze water of Red Bull aan het drinken zijn. Dat is natuurlijk een slecht excuus."