Politie dreigt beelden daders mishandeling Berkel-Enschot te delen: 'Meld je, anders ga je viraal'

De politie dreigt beelden op sociale media te zetten van de drie verdachten van een mishandeling in Berkel-Enschot. Twee 15-jarige jongens werden afgelopen vrijdag bespuugd en geschopt door een groep jongeren. "De daders hebben tot dit weekend om zich te melden."

Terwijl hij op de grond lag, kreeg de jongen nog een aantal klappen in het gezicht. Hij liep daarbij een gebroken neus op. Na de mishandeling vluchtte het trio in de richting van Oisterwijk, wat op de beelden duidelijk te zien zou zijn.

Ziek

"Dit is echt ziek! We zijn allemaal in shock." De moeder van een van de slachtoffers plaatste een emotionele oproep op Facebook. "We weten niet wat we verder moeten. Deze gasten moeten opgepakt worden zodat dit niet nog een keer gebeurt."