Man gewond bij steekpartij in huis in Tilburg

De politie onderzoekt de steekpartij (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

Een man is donderdagavond rond kwart voor elf gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan het Korvelplein in Tilburg. De dader sloeg op de vlucht.

De politie kwam met vijf auto's naar het Korvelplein om onderzoek te doen, ook werd een ambulance opgeroepen.

Drugsgerelateerd

Het slachtoffer is onderzocht en naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens een agent zou er sprake zijn van een ruzie om drugs.

Recent nog een steekpartij

Donderdag 18 juni vond er ook al een steekpartij plaats bij het Korvelplein. Daarbij raakte toen een 56-jarige man gewond. Hij was in zijn hals gestoken en bloedde hevig.

In juni vond er ook al een steekpartij plaats bij het Korvelplein in Tilburg (foto: Toby de Kort). vergroot