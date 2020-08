Vakantieparkkoning Peter Gillis nuchter over eigen realitysoap: 'We hoeven Meilandjes niet achterna'

Peter Gillis met zijn vriendin Nicol, zonen Ruud en Mark en dochter Inge. (Foto: Wessel de Groot). vergroot

"Gewoon plat naar elkaar, zeggen wat we vinden. Zo zit onze familie in elkaar." Dat is het beeld dat Peter Gillis uit Rijen, eigenaar van de Oostappen vakantieparken, en zijn familie vanaf vrijdagavond willen laten zien aan Nederland met hun realitysoap 'Massa is Kassa' bij SBS6. De Meilandjes hoeven ze volgens pater familias, Peter Gillis, niet achterna. "We wachten het gewoon af", zegt hij nuchter.

"We hebben geen geheimen", gaat Gillis verder. "We willen Nederland laten zien hoe het er binnen een familiebedrijf aan toe gaat. Hard werken, gewoon plat." En als ze vervolgens nog wat mensen met een negatief beeld van de familie op andere gedachten kunnen brengen dan is dat mooi meegenomen, beaamt Gillis vrijdag in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio.

"Nu zeggen ze, Peter rijdt een grote auto, maar straks zien ze dat ik daar altijd hard voor heb gewerkt en dat ik er nog steeds hard voor werk."

85 miljoen euro

Massa is kassa, is het motto dat Gillis hoog in het vaandel heeft staan. "Aan de verkoop van vier frikandellen heb je niets, maar als je er 400.000 verkoopt dan wordt het leuk", stelt hij. Een filosofie die hem en zijn familie een geschat vermogen van 85 miljoen euro heeft gebracht.

Het idee voor de realitysoap ontstond ruim een jaar geleden. Maar in eerste instantie was Gillis niet enthousiast. "We hebben het veel te druk met de vakantieparken", stelde hij. De producent bleef echter volhouden. En uiteindelijk stemde de familie dus toe om een inkijkje te geven in het familiebedrijf.

Niet zenuwachtig

Met het oppoetsen van het imago van het bedrijf heeft dat volgens Gillis niets te maken. Negatieve reacties horen volgens hem bij het ondernemen. "Voor iedereen goed doen, gaat niet. Je hebt altijd wel wat aan je fiets hangen. Zeker wanneer je op grote schaal onderneemt, gebeurt er wel eens iets", legt hij uit.

Of hij zenuwachtig is voor de eerste aflevering van vanavond? Dat niet, hij blijft er nuchter onder, zoals altijd eigenlijk.

Bekijk hier een fragment uit de nieuwe realitysoap Familie Gillis: Massa is Kassa. De serie is vanaf vanavond 21.30 uur te zien op SBS6:

