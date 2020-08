Hoofdluis ligt op de loer, geen luizenmoeders door coronamaatregelen op basisscholen

Archieffoto: ANP vergroot

Razendsnel kruipen ze via de haren van het ene kind naar het andere: hoofdluizen. Alleen al bij de gedachten krijg je spontaan jeuk en begin je op je kruin te krabben. Ouders van schoolgaande kinderen gruwelen van het jaarlijks terugkomende probleem. De bloedzuigende parasiet steekt vooral na de zomervakantie de kop op. Maar het nieuwe schooljaar dat maandag begint, kan zomaar eens gepaard gaan met een explosie aan jeukende beestjes op de hoofdhuid. Vanwege de coronamaatregelen kunnen luizenmoeders én -vaders op veel scholen namelijk niet aan de slag.

“Het wordt héél spannend hoe de hoofdluis zich komende weken gaat gedragen”, zegt Gré van Pelt van basisschool De Tweesprong in Breda. De school met zo’n 240 leerlingen gaat normaal gesproken met zeven luizenpluizers de strijd aan tegen de kriebelende beestjes. “Maar de preventieve controles waarmee we altijd op woensdag na de vakantie beginnen, houden we voorlopig af. We willen echt zo min mogelijk ouders in het schoolgebouw.”

"Misschien gaan we de controles met mondkapjes en handschoenen doen"

Het amper drie millimeter grote beestje leidt ook tot hoofdbrekens bij de basisscholen De Rietgoor in Roosendaal en Het Palet in Rucphen. De schoolgebouwen zijn ‘in principe’ verboden terrein voor ouders. Net als veel scholen in West-Brabant is er ook hier nog geen concreet plan om de hoofdluizen coronaproof de kop in te drukken. Daarvoor zijn ze te druk geweest met alle andere RIVM-maatregelen, om de school maandag te kunnen openen.

Schoolplein

“Volgende week beginnen in ieder geval nog niet met de controles”, zegt directrice Susanne Hansen van deze twee scholen. “Misschien kunnen we de controles op een later moment houden op het schoolplein of uit laten voeren door ouders met mondkapjes en handschoenen.”

De GGD West-Brabant heeft er ‘op zich geen bezwaar tegen’ dat de luizencontroles op school plaatsvinden. “Mits er anderhalve meter afstand tussen volwassenen gehouden worden en ze klachtenvrij zijn”, aldus woordvoerster Monique de Bekker. “Maar als ouders de controles thuis doen, is er natuurlijk altijd minder risico om besmet te raken met het coronavirus.

Triageformulier

Bij basisschool De Arenberg in Zevenbergen staan de luizenmoeders en -vaders zoals gewoonlijk paraat op het moment dat de eerste melding bij de ‘hoofdluiscommissie’ binnenkomt. Maar er zijn dit keer wel extra regels waar rekening mee gehouden moet worden. Directrice Hèlen Rasenberg: “Luizenouders die in actie komen, moeten nu wel eerst een triageformulier invullen en adresgegevens achterlaten voordat ze in de haren van kinderen mogen kijken.

"Ouders vinden het nu niet prettig als een luizenmoeder dicht bij hun kind komt"

Van Pelt van de basisschool in Breda kan zich indenken dat er onder zijn luizenpluizers ook wel angst leeft om op school te komen. “Want ga je als ouder speuren naar hoofdluis, terwijl je niet weet waar een kind deze vakantie is geweest en misschien het coronavirus heeft opgelopen? Daarnaast kunnen ouders het op hun beurt misschien ook niet prettig vinden als een luizenmoeder kort na een vakantiereis zo dicht bij hun kind in de buurt komt.”

Niet te voorspellen

Of de gevreesde beestjes door de coronamaatregelen komende weken daadwerkelijk terrein wint in de schoolgebouwen is afwachten. “Wij kunnen daar geen voorspelling over doen”, aldus de GGD-woordvoerster. Voorlopig zullen de leerkrachten en ouders dus een extra oogje in het zeil moeten houden.

Voor ouders die zelf hun kind willen controleren en met de luizenkam aan de slag willen gaan, heeft jeugdverpleegkundige Selma van de GGD West-Brabant twee uitlegvideo’s gemaakt. Bekijk ze hieronder.

Hoe controleer je op hoofdluizen?

Hoofdluis behandelen? Dat doe je zo!

