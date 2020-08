17-jarige jongen aangehouden na bedreiging met mes en autorijden zonder begeleiding

De politie heeft donderdag aan het einde van de middag een 17-jarige jongen uit Roosendaal betrapt toen hij van plan was zonder begeleiding auto te gaan rijden. De jongen ging ervandoor en bedreigde tijdens zijn vlucht iemand met een mes.

Hij werd door de agenten opgemerkt toen hij aan de Abel Tasmanstraat bij een auto met flinke schade stond. Agenten liepen op de auto af om te kijken of ze konden helpen. De jongen stond bij het portier aan de bestuurderskant en moest zijn rijbewijs laten zien. Daaruit bleek dat hij 17 was en niet zonder vaste begeleiding mocht rijden. Ook was hij al eens bekeurd, omdat hij had gereden zonder begeleiding.