Stoelen van theater Den Bosch verhuizen naar mancave of studeerkamer

Wachten op privacy instellingen... De overbodige theaterstoelen krijgen een nieuwe bestemming. Volgende Vorige vergroot 1/2 Nieuwe bestemming voor de rode theaterstoelen uit Den Bosch

"Voor in mijn mancave, daar passen ze uitstekend in. Lekker in de theaterstoelen gamen of films bekijken." Ivo Tolsma uit Ammerzoden is een van de gelukkigen die twee originele theaterstoelen van het Theater aan de Parade op de kop heeft getikt. Het theater in Den Bosch maakt plaats voor een splinternieuw theater en daarom werden de typische rood-pluche stoelen voor een zacht prijsje aangeboden.

De stoelen uit de Grote Zaal kosten 25 euro per stuk, de stoelen uit de Pleinzaal 15 euro. Binnen de kortste keren waren ze uitverkocht. Vrijdag konden ze opgehaald worden en Hanneke de Bruin uit Vught was er als een van de eersten bij.

'Op deze stoelen heb ik van Youp van 't Hek genoten'

"Ik heb heel vaak op deze stoelen gezeten. Bijna maandelijks kwam ik hier wel. Voor Youp van 't Hek, toneel, muziek en noem maar op. Uit nostalgie heb ik deze stoelen aangeschaft. Wellicht gaan ze naar m'n dochter, want met haar ging ik meestal naar het theater. Als ze plek heeft, gaat er één naar haar en hou ik de andere zelf."

Nostalgie speelt ook een rol voor Emily Bastens. Met haar vader is ze met de auto uit Den Haag gekomen om twee stoelen aan te schaffen.

"Ik heb tijdens mijn studie aan het conservatorium in het Theater aan de Parade gewerkt en heb daar hele fijne herinneringen aan. Ik ga ze in mijn studeerkamer zetten en denk dat ze daar nog wel van pas gaan komen."



De stoelen die opgehaald worden, staan opgeslagen in de foyer. Maar in de Grote Zaal staan er ook nog enkele tientallen. Op hun oude plek in de zaal, maar wel in corona-opstelling. Want er zijn nog wat afscheidsvoorstellingen.

Daarnaast worden er nog meer typische 'Theater aan de Parade-aandenkens' aangeboden aan de liefhebbers, vertelt theater-medewerker Roland Schaap.

Er komt een veiling met toneelbordjes, lampen en leuke aandenkens

"De stoelen worden nu verkocht, maar volgende week vrijdag is er ook nog een veiling van de laatste stoelen en andere typische theaterattributen van ons die onder de hamer komen. Voor het goede doel, want de opbrengst gaat naar het Bosch Leerorkest. Dan moet je denken aan toneelbordjes, lampen en spiegels uit de kleedkamers en leuke aandenkens uit de artiestenfoyer."

Gemengde gevoelens

Het theater wordt dus ontmanteld om plaats te maken voor een nieuw theater. Dat zorgt voor gemengde gevoelens bij de medewerkers. "Aan de ene kant is het wat treurig, omdat we afscheid nemen van het theater waarin zoveel is gebeurd en we zoveel hebben meegemaakt. Aan de andere kant is het een feestelijk moment, want er wacht iets heel moois en nieuws. Dus het is een beetje dubbel."