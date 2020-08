Tweeduizend leerlingen in de regio Cuijk moeten aan het mondkapje

Archieffoto: Anna Shvets/Pexels vergroot

Leerlingen op het Merletcollege in onder meer Cuijk moeten vanaf dinsdag een mondkapje dragen als ze door de school van het ene lokaal naar het andere lopen. Dat geldt ook voor de locaties van de school in Grave en Mill. In totaal telt de school zo'n tweeduizend leerlingen. In de klas hoeven de leerlingen geen mondkapje te dragen. "Het is vooral een maatregel in het kader van de bewustwording", licht rector Iedje Heere het besluit van de school toe.

Sandra Kagie Geschreven door

"Wanneer leerlingen zich door het gebouw bewegen is de anderhalve meter lastig te borgen. Uit voorzorg hebben we daarom besloten te vragen aan leerlingen om een mondkapje te dragen." Een mondkapjesplicht vindt de rector een te groot woord, zegt ze vrijdag. Maar wanneer leerlingen zonder mondkapje door de school lopen dan zullen ze hierop wel worden aangesproken. Van straffen is volgens haar geen sprake.

Niet alle ouders zijn het eens met het dragen van een mondkapje op school

Vrijdagmiddag had de school een handvol reacties ontvangen van ouders en leerlingen die het niet eens zijn met het dragen van een mondkapje op school. "Met hen gaan we het gesprek aan", zegt de rector. Zo heeft de school bijvoorbeeld in Grave twee ouders uitgenodigd om het besluit in een gesprek uit te leggen.



De maatregel is volgens Heere niet genomen omdat docenten zich zorgen maken over hun veiligheid op school. "Maar natuurlijk willen we er alles aan doen om iedereen, docenten én leerlingen, met een gerust hart naar school te laten komen. En dit helpt daaraan mee, zo denken we."

"We weten bijvoorbeeld niet waar onze leerlingen allemaal zijn geweest in de vakantie. Dat mogen we ook niet vragen", legt de rector verder uit. "Daarom trekken we nu de teugels aan het begin van het schooljaar liever wat strakker aan."

Vanaf dinsdag

Maandag begint het schooljaar voor de leerlingen van het Merletcollege, maar dat is nog geen gewone schooldag. Er zijn dan vooral mentorgesprekken. De maatregel geldt daarom vanaf dinsdag.