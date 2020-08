Middelbare scholen na maanden weer open, met deze maatregelen moet het in Brabant weer veilig zijn

Het Christiaan Huygens College in Eindhoven. vergroot

Maandag gaan de middelbare scholen in onze provincie na maanden van coronastilte weer open. Allemaal hebben ze maatregelen genomen, bijvoorbeeld met ventilatie en beschermingsmiddelen: “We hebben alle mobiele ventilatoren in beslag genomen.”

Omroep Brabant vroeg zo’n honderd middelbare scholen in de provincie wat voor maatregelen ze hebben genomen. Over ventilatie is het laatste woord nog niet gezegd. Verplichte mondkapjes lijken nergens aan de orde. Verder geldt: handen wassen en afstand houden van de docenten.

Veel scholen laten weten dat de ventilatiesystemen op dit moment nog worden onderzocht. Goed ventileren is volgens deskundigen belangrijk in de strijd tegen het coronavirus. Het Christiaan Huygens College in Eindhoven heeft drie vestigingen, waaronder één heel oud gebouw. “Bij dat gebouw wordt het nog een lastig verhaal”, zo laat een bestuurder aan Omroep Brabant weten. Voor de andere twee locaties verwacht hij geen problemen, maar het onderzoek loopt nog.

“Met losse ventilatoren wordt de lucht uit het lokaal opnieuw rondgepompt en dat is juist niet de bedoeling.”

Ook bij Ons Middelbaar Onderwijs (80 scholen in Brabant) is nog niet alles duidelijk wat betreft de ventilatie. Daar hebben ze wel iets anders bedacht: er zijn kooldioxidemeters uitgedeeld zodat docenten zelf de luchtkwaliteit in hun lokaal kunnen testen. Bij een slechte luchtkwaliteit geeft het apparaat een waarschuwing. Het Helicon VMBO in Den Bosch meldt dat leerlingen het beste een vestje mee kunnen nemen, want tot er meer duidelijkheid is over de ventilatie blijven de ramen open.

“We hebben alle losse ventilatoren in beslag genomen”, zegt een bestuurder van VMBO De Rooi Pannen in Tilburg. “Want met die apparaten wordt de lucht uit het lokaal opnieuw rondgepompt en dat is juist niet de bedoeling.” De aanvoer van verse, frisse buitenlucht is volgens deskundigen cruciaal.

Opvallend: veel scholen geven aan blind te varen op het Bouwbesluit 2012. Daarin staat beschreven aan welke ventilatie-eisen een schoolgebouw moet voldoen. Meerdere scholen gaven aan zich geen zorgen te maken, omdat ze voldoen aan dit bouwbesluit.

"Gelukkig hoeven leerlingen geen afstand te houden, zo’n regel zou alles wel heel erg ingewikkeld maken."

Meerdere scholen hebben speciale spatschermen geïnstalleerd rond het bureau van de docent. Leerlingen hoeven namelijk onderling geen afstand te houden, maar in het contact met docenten geldt wel de anderhalvemeter-regel. Een bestuurder van MET Praktijkonderwijs in Waalwijk: "Bij de theorievakken zit de docent achter een spatscherm. Bij praktijkvakken loopt de docent rond met een mondkapje.”

Verder zullen er weinig mondkapjes te zien zijn op de scholen. Geen enkele school die we spraken verplicht ze, maar mensen die er één willen dragen mogen dat wel. Op het Elde College in Meierijstad kiest een enkele docent voor een mondkapje, en sommige docenten komen voorlopig niet naar school omdat ze zich zorgen maken over hun gezondheid. Bij het Jan Tinbergen College in Roosendaal zijn ze blij dat het voorstel om leerlingen onderling ook afstand te laten houden, er niet door is gekomen: “Dat was echt een opluchting, zo’n regel zou alles wel heel erg ingewikkeld maken.”

Andere maatregelen die op meerdere scholen genomen zijn:

Meerdere pauzes om beter te spreiden.

Sommige klassen blijven tijdens de pauze in het lokaal .

Looproutes in het hele gebouw of een deel daarvan .

Klassen blijven in het lokaal, docenten wisselen van lokaal.

In elke lokaal kunnen de handen gereinigd worden met gel.