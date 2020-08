Twee vrachtwagens gecrasht op A16 bij grensovergang Hazeldonk

Foto: Tom van der Put/SQ Vision vergroot

Twee vrachtwagens zijn op elkaar gebotst net over de grens bij Hazeldonk. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en de weg is in noordelijke richting afgesloten.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Volgens een ooggetuige is een van de twee vrachtwagenchauffeurs gewond en wordt verzorgd door het ambulancepersoneel. De cabine van zijn vrachtwagen is dan ook ernstig beschadigd.

Er is zowel Nederlandse als Belgische politie en brandweer en ook de ambulances zijn uit beide landen opgerukt.