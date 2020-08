Kleine dorpskroeg krijgt coronaboete van 10.000 euro: 'We worden er moedeloos van'

Café Bright Side in Zeilberg kreeg een boete van 10.000 euro vergroot

Kwaad zijn ze, en ook teleurgesteld. Jos van Eijnden en Rob Rovers van Café Bright Side uit Zeilberg werden flink op de vingers getikt door de gemeente Deurne, omdat ze de coronavoorschriften herhaaldelijk niet naleefden. En dat heeft forse financiële gevolgen voor de kleine dorpskroeg, want de twee eigenaars kregen maar liefst 10.000 euro boete.

De gemeente Deurne controleert sinds een week actiever op de coronaregels in de horeca. De afgelopen tijd kwamen er zeker twintig meldingen binnen van bezoekers en bewoners van zaken die niet volgens de regels verliepen. "We zagen zelf dat het vaak niet goed ging. Dat was niet alleen bij deze horecazaak, maar ook bij anderen", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Brief om bezoekers te waarschuwen

En dat is ook te zien als je in Deurne rondloopt. Zo heeft een café een brief op de deur hangen met de vraag of bezoekers zich echt aan de coronaregels willen houden. Het café heeft al twee waarschuwingen gehad, staat er. “Als we niet strikt gaan handhaven, wordt aan ons een enorme boete opgelegd en mogelijke sluiting van ons café.”

De twee eigenaars van Café Bright Side erkennen dat de regels moeten worden nageleefd. "Maar wij worden als horeca op een zodanige manier vastgezet dat wij, ondanks alle inspanningen en maatregelen, een tijdbom krijgen en het wachten is tot de toezichthouder een overtreding constateert.”

“We kunnen ons niet verenigen met het verhaal dat door de burgemeester is gepresenteerd”, zeggen ze ook in de verklaring. Volgens de uitbaters kregen ze een tijd terug een brief dat er sprake was van een overtreding. “Maar die overtreding betwisten we.”

Vijf tot zes controles per week in de kroeg

Moedeloos werden de kroegeigenaren vooral van de vele controles. De toezichthouders zouden de afgelopen maanden vijf tot zes keer per week de zaak zijn binnengestapt om te kijken of alles netjes verliep. “We hebben de toezichthouder iedere keer binnen gelaten. Ook we hebben onze plannen met de gemeente gedeeld zodat zij op de hoogte zijn van onze maatregelen. Telkens hebben we akkoord gekregen van de toezichthouder op onze stappen.”

In een reactie laat de gemeente Deurne weten dat de toezichthouders de horecaondernemer meerdere keren hebben aangesproken dat de boel niet op orde is. "We hebben hem eerst diverse keren aangesproken. Toen volgde een schriftelijke waarschuwing", zegt een woordvoerder. "Daarna hebben we een dwangsom opgelegd. Als er nog een overtreding zou zijn, dan moest de dwangsom ook echt betaald worden. Bij een controle kwamen we weer dingen tegen."

Café Bright Side heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen de dwangsom. Die is ontvangen bij de Veiligheidsregio.