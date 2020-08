Nertsenfokkerij in De Rips besmet met coronavirus, 4000 dieren worden geruimd

Archieffoto: Eva de Schipper vergroot

Op een nertsenfokkerij in De Rips in de gemeente Gemert-Bakel is vrijdag een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met zo'n vierduizend dieren, die zo snel mogelijk worden geruimd.

De besmetting kwam naar voren door een melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen.

Besmette bedrijven

In totaal zijn 37 nertsenbedrijven in Nederland besmet geraakt met het coronavirus.

In deze gemeenten werden tot nu toe bedrijven getroffen:

14 in Gemert-Bakel

9 in Sint Anthonis

4 in Venray (Lim)

3 in Gennep (Lim)

2 in Boxmeer

2 in Laarbeek

1 in Deurne

1 in Nederweert (Lim)

1 in West Maas en Waal (Gel)

Snellere ruiming fokkerijen

Jesse Klaver van GroenLinks zei eerder tegen Omroep Brabant dat alle nertsenfokkerijen in Brabant zo snel mogelijk zouden moeten worden geruimd. De GroenLinks-leider maakt zich zorgen over de gevaren voor de volksgezondheid en wil een debat over de kwestie in de Tweede Kamer. "Ik vind dat de minister niet optreedt. Het is een gevaar voor de volksgezondheid en dat kunnen we niet laten bestaan”, aldus Klaver.