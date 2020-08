Jesse Klaver wil dat nertsenfokkerijen 'liever vandaag dan morgen' stoppen: 'Niet leuk, wel nodig'

Jesse Klaver (foto: Omroep Brabant) vergroot

Alle nertsenfokkerijen in Brabant moeten zo snel mogelijk stoppen en worden geruimd. Dat zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver tegen Omroep Brabant. Klaver maakt zich grote zorgen over de gevaren voor de volksgezondheid, omdat op veel nertsenfokkerijen het coronavirus is opgedoken. GroenLinks wil een debat over de kwestie in de Tweede Kamer.

Voor GroenLinks duurt het ruimen van de nertsenfokkerijen veel te lang. Uiterlijk in 2024 moeten alle fokkerijen stoppen, volgens Klaver is dat veel te laat. Omdat op veel fokkerijen coronabesmettingen zijn, maakt Jesse Klaver zich zorgen over de volksgezondheid in Brabant. Hij wil daarom dat de bedrijven nog liever vandaag dan morgen stoppen en worden geruimd.

“Er zijn nu weer drie nieuwe besmettingen. We gaan de kamer terugroepen van reces want er moet nu een besluit komen. Die fokkerijen moeten dicht. Dat is niet leuk, maar wel nodig", zegt hij stellig. "Ik vind dat de minister niet optreedt. Het is een gevaar voor de volksgezondheid en dat kunnen we niet laten bestaan.”

Kermissen en discotheken

Volgens Jesse Klaver is het ook niet te verkopen dat nertsenfokkers gewoon door kunnen gaan met coronabesmettingsgevaar, terwijl kermissen verboden worden en discotheken de deuren dicht moeten houden vanwege corona. Klaver denkt dat GroenLinks niet alleen staat in die opvatting en verwacht brede steun in de Tweede Kamer.

"Dat is een slecht verhaal richting ondernemers, de kermishouders. Zij mogen niks maar deze fokkerijen mogen gewoon doorgaan terwijl er corona geconstateerd is. Dat is een slecht verhaal. De volksgezondheid moet voorop staan.”

GroenLinks denkt dat minister Carola Schouten van Landbouw niet anders kan dan snel actie ondernemen. Over schadevergoeding en compensatie maakt Klaver zich geen zorgen. Hij zegt dat dit goed geregeld zal worden en dat er afspraken over zijn gemaakt. "Er moet een nette regeling komen met deze boeren. Het is ook logisch dat ze dat willen en deze zal er ook moeten komen. Maar het belangrijkste besluit dat genomen moet worden, is dat ze dicht moeten.”

Advies OMT-Z

Naar verwachting komt een dezer dagen het Outbreak Management Team-Z (Zoönosen) met een advies over het ruimen van nertsenhouderijen die nog niet met corona zijn besmet. Het kabinet neemt dit advies vrijwel zeker over. Het team van wetenschappers stelde eerder al dat preventief geruimd zou moeten worden als er zich na half augustus nog nieuwe besmettingen voor zouden doen.

De Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) houdt ondertussen vast aan de laatste strohalm. "Het OMT-Z verwachtte al dat het virus na aanscherping van het hygiëneprotocol op zes tot acht extra bedrijven gevonden zou worden. Daar zitten we nog niet aan”, zei Martijn Pijnenburg eerder.