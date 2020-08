Omstanders en duikteam zoeken naar vermiste recreant bij Ommel

Foto: Walter van Bussel/SQ Vision. vergroot

Bij een zwemplas in Ommel is vrijdagmiddag een recreant vermist geraakt. Omstanders dreggen in groepen zij aan zij door het water. Ook een duikteam is ingeschakeld.

Rond vijf uur werd alarm geslagen, er zou iemand vermist zijn. Een traumahelikopter werd opgeroepen maar vertrok weer, aangezien de overlevingskans steeds kleiner werd. Met een politiehelikopter is vanaf bovenaf gezocht.

Rond zes uur was de vermiste persoon nog niet terecht. Onduidelijk is of het om een man of vrouw gaat en hoe oud het mogelijke slachtoffer is.

