Lichaam van man (28) uit Someren uit het Prinsenmeer in Ommel gehaald

De man die in Ommel in een zwemplas vermist was geraakt, is zaterdagmorgen gevonden. Zijn stoffelijk overschot is uit het water gehaald. Het gaat om een 28-jarige man uit Someren. De politie gaat uit van een ongeluk.

Er werd zaterdagochtend opnieuw gezocht naar de man die vrijdagmiddag vermist raakte in het Prinsenmeer in Ommel. Hij was aan het zwemmen en verdween plots onder water.

Zaterdagochtend is er vanaf negen uur met een bootje met sonarapparatuur naar hem gezocht door specialisten van de Landelijke Eenheid. Aan het einde van de morgen werd het lichaam aangetroffen.

Ook vrijdag uitgebreid gezocht

Ook vrijdagmiddag en -avond werd er al naar de drenkeling gezocht. Het duikteam van de brandweer zocht met een sonarboot en ook omstanders hielpen kort na de verdwijning mee met zoeken.

Ze vormden een menselijk lint in het water in de hoop de man te vinden. Dat leverde vrijdagavond nog niets op.

