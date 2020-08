Vermiste man in zwemplas Ommel nog niet gevonden

Foto: Walter van Bussel/SQ Vision. vergroot

Op een vakantiepark in Ommel is vrijdagmiddag een man vermist geraakt. Hij zwom in een zwemplas en is onder water verdwenen, meldt de politie.

Het duikteam van de brandweer zoekt met een sonarboot. Omstanders hielpen kort na de verdwijning mee met zoeken, maar de man is nog niet aangetroffen.

Rond vijf uur werd alarm geslagen. Familie van de recreant zag hem kopje onder gaan en hij kwam niet meer boven.

Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die is inmiddels weer vertrokken. Met een politiehelikopter is vanaf bovenaf gezocht.

