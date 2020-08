NAC-icoon Jacques Visschers (79) overleden in woonplaats Breda

Op 79-jarige leeftijd is vrijdagnacht NAC-icoon Jacques Visschers in zijn woonplaats Breda overleden. De oud-spits speelde tussen 1955 en 1971 meer dan 300 wedstrijden voor de Bredase club en scoorde daarin meer dan 100 keer. Visschers kampte al een tijdje met problemen met zijn gezondheid.

Naast speler was Visschers elftalleider bij NAC en bestuurslid technische zaken toen de club derde eindigde in de competitie. Daarnaast was hij ook nog seizoenkaarthouder, bestuurslid van de spelersvakbond en hij heeft de Bredanaar in diverse commissies van de KNVB gezeten.