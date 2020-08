Tiener kruipt achter het stuur met tien keer te veel alcohol op

Archieffoto vergroot

De politie heeft een 19-jarige man uit Zevenbergen van de weg geplukt die tien keer te veel had gedronken. De jongeman reed slingerend over de Barlaaksedijk in Standdaarbuiten.

Janneke Bosch Geschreven door

Agenten zagen de wagen rijden rond vier uur in de ochtend. Aanvankelijk reageerde de bestuurder niet op een stopteken. Pas toen de agenten met hun lichten seinden, stopte de auto.

Blaastest

Uit een blaastest bleek dat de tiener te veel had gedronken. Op het politiebureau werd vervolgens een ademanalyse gedaan. Toen bleek dat hij tien keer meer had gedronken dan voor een beginnend bestuurder is toegestaan: 890 µg/l.

Het rijbewijs van de jongeman is ingenomen Dat wordt opgestuurd naar de officier van justitie die bepaalt wat er verder mee gebeurt.