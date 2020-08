Trillingsmatten moeten overlast treinen Oisterwijk tegengaan, maar omwonenden zijn sceptisch

Wachten op privacy instellingen... De dwarsliggers zijn voorzien van rubber. Volgende Vorige vergroot 1/2 Verminderen rubbertjes onder het spoor de trillingen die de treinen veroorzaken?

Verminderen rubbertjes onder het spoor de trillingen die de treinen veroorzaken? ProRail hoopt antwoord op die vraag te krijgen, door onderzoek te doen in Oisterwijk. Omwonenden zijn echter sceptisch over de proef, die een jaar gaat duren.

Malini Witlox Geschreven door

Bewoners van Oisterwijk klagen al jaren over de overlast die de treinen veroorzaken. Met name de zware goederentreinen veroorzaken trillingen en soms zelfs scheuren in de woningen. De metalen spoorstaven liggen op betonnen dwarsliggers. Op die dwarsliggers wordt bij de testfase nu een rubberen laagje aangebracht, legt Chiel Roovers uit. Hij is teamleider leefomgeving bij ProRail.

"Het gaat om één spoor van 200 meter, tussen de overweg Heusdensebaan en het station. Een aantal woningen zal effect moeten gaan merken. Dit is onderdeel van een breder onderzoek naar mogelijkheden om geluidshinder en trillingen terug te brengen. Het gaat om een proefsituatie."

Het effect op de trillingen wordt op verschillende afstanden van het spoor gemeten op de grond. Ook wordt in één woning een meting uitgevoerd. Roovers: "We hebben nulmetingen gedaan en voeren tijdens de proef ook metingen uit. We hebben bijna 20 meetplekken. De woning staat precies in het midden van het testspoor."

Oisterwijk Trilt

Bezorgde bewoners hebben zich verenigd in de actiegroep Oisterwijk Trilt. Eén van hen is Jenneke Thijs. Ze woont al dertig jaar aan de Spoorlaan in Oisterwijk. Eerder nummerde ze de scheuren in haar huis.

Thijs is niet tegen de proef met de zogenoemde Under Sleeper Pads, zoals de rubberen matjes heten. "Het zou een oplossing kunnen zijn, dat zie je ook in andere landen. Maar ik ben boos over de manier waarop deze pilot wordt uitgevoerd. Het duurt een jaar, terwijl je al na drie maanden weet of er een effect is. En als de uitslag na een jaar positief is, is er geen enkele belofte dat ze die matjes overal gaan aanbrengen."

Overlast

Volgens Thijs doet ProRail of de situatie voor alle omwonenden verbetert. "Maar dat is niet zo. Het gaat maar om tweehonderd meter. Mijn woning valt bijvoorbeeld buiten het testgebied. Honderden mensen hebben klachten, en dit helpt hooguit een paar mensen. De problemen worden de laatste jaren steeds erger. We hebben al vaak geklaagd, maar alles is ondergeschikt aan economische belangen."

Annie Verhoeven woont bij de spoorwegovergang aan de Heusdensebaan. Als lid van Oisterwijk Trilt had ze de afgelopen jaren regelmatig overleg met ProRail en de overheid. "Op zich is het prettig dat die rubberen matjes komen. Maar ik vraag me af waarom er eerst onderzoek gedaan moet worden. Op verschillende plekken, in onder meer Duitsland en België gebruiken ze dat rubber al. Waarom leggen ze het niet meteen over een groter gebied direct neer?"

Actievoerders

ProRail en de overheid praten veel, maar doen weinig, zegt Verhoeven. "Er zijn al allerlei dingen geprobeerd. Treinen die zachter reden, het installeren van shimlifts (kunststof wig die onder de spoorstaaf wordt geschoven en beweegt over een contrawig op de dwarsligger). We zijn jaren verder en het heeft ons niets opgeleverd. ProRail zegt dat ze veel kennis hebben opgedaan, maar daar hebben wij als actievoerders niets aan."