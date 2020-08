Coronanieuws: 68 nieuwe besmettingen in Brabant, koningspaar negeert coronaregels

Archieffoto: Polina Tankilevitch/Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus.

Redactie Geschreven door

Zo'n 52 procent van de medewerkers van middelbare scholen vindt het niet veilig met de huidige coronamaatregelen weer aan het werk te gaan.

Tegenstanders van de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten beteugelen, demonstreren zondagmiddag weer op het Malieveld.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

22.15

Dit liveblog is afgesloten.

22.00 Koningspaar schendt coronaregels

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zich tijdens hun vakantie in Griekenland niet aan de regels voor het houden van 1,5 meter afstand gehouden. Dat meldt RTL Nieuws, dat zich baseert op een foto die op internet circuleert. De foto werd genomen in een restaurant op het Griekse eiland Milos. Bijzonder detail: de koning draagt in zijn rechterhand een mondkapje.

RTL Nieuws vond na onderzoek het restaurant waar de foto is genomen en nam contact op. Een medewerker van het restaurant bevestigde dat de koning en koningin afgelopen week in het restaurant waren en dat de man op de foto één van de eigenaren is.

Het nieuwsprogramma laat weten dat met de maker van de foto is gesproken. "De foto was voor een privÚ fotoalbum", zegt hij. En over het schenden van de coronaregels: "Dat was een foutje."

Wachten op privacy instellingen...

18.30 Aantal amputaties opgelopen

Het stilvallen van de reguliere zorg door de coronacrisis heeft in meerdere ziekenhuizen geleid tot een toename van het aantal grote amputaties. Dat meldt de NOS op basis van een rondgang langs zeventien ziekenhuizen. Met name in Brabant was dat zo. Het Amphia Ziekenhuis in Breda is het enige dat cijfers heeft bijgehouden. Vaatchirurg Lijckle van der Laan en het vaatteam van het Amphia Ziekenhuis zagen tussen maart en eind april 19 patiënten met problemen aan de voet. In andere jaren was 15 procent van de ingrepen een amputatie van een groot deel van het been; nu 42 procent.

16.21 42 IC-patiënten

Het aantal coronapatiënten dat zondag op de intensivecareafdelingen van de ziekenhuizen ligt, is gelijk gebleven aan het aantal van de dag ervoor: 42. Vrijdag ging het nog om 43 patiënten.

Er liggen 565 mensen met andere klachten dan corona op de ic's, 26 minder dan zaterdag. De totale ic-bezetting staat zondag op 607. Het aantal Covid-opnames buiten de ic bedraagt zondag 129 - twee minder dan een dag eerder.

De cijfers zijn bekendgemaakt door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

14.35

De Beverwijkse Bazaar weigert om een deel van de hallen te sluiten, dat meldt de NOS. De veiligheidsregio en de gemeente hadden die sluiting opgelegd, omdat het onmogelijk bleek om anderhalve meter afstand te houden. Maar de Bazaar is gewoon opengegaan. "Als de gemeente wil dat we dicht gaan, dan mag die de rolluiken naar beneden komen trekken", zegt een woordvoerder van de markthal tegen de omroep.

14.31 68 nieuwe besmettingen in Brabant

Er zijn in de afgelopen 24 uur 457 nieuwe besmettingen gemeld, blijkt uit de cijfers van het coronadashboard die dagelijks bekend worden gemaakt. Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen is met acht gestegen. In de afgelopen 24 uur zijn er geen nieuwe overledenen aan het coronavirus gemeld.

In Brabant zijn er in de voorbije 24 uur 68 nieuwe coronabesmettingen gemeld. In onze provincie zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnames en geen overledenen gemeld.

14.27 Demonstratie

Een naar schatting kleine duizend mensen hebben zich zondagmiddag op het Malieveld verzameld om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Zij vinden dat de overheid met de maatregelen hun rechten schendt. De demonstratie begon om 14.00 uur.

Er is veel politie op de been, ook te paard. De demonstranten hebben Nederlandse vlaggen en scanderen leuzen als "wij zijn Nederland". Er is opgeroepen om vreedzaam te betogen, 1,5 meter afstand te houden en geen alcohol te nuttigen, omdat de politie anders de demonstratie zal beëindigen.

12.17

Een deel van de Bazaar Beverwijk is zondag op last van de veiligheidsregio Kennemerland gesloten, omdat het onmogelijk bleek anderhalve meter afstand te houden. Gemeente en veiligheidsregio zeggen het besluit 'te betreuren gezien de impact op de economie', maar zien geen andere mogelijkheid.

10.19 Middelbare school

Zo'n 52 procent van de medewerkers van middelbare scholen vindt het niet veilig met de huidige coronamaatregelen weer aan het werk te gaan. Er zijn vooral zorgen over gebrek aan ventilatie, meldt EenVandaag na onderzoek onder ruim tweeduizend ouders van kinderen op de basis- of middelbare school, en zevenhonderd medewerkers van basis- en middelbare scholen.

Wachten op privacy instellingen...

07.37

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is voor de zevende dag op rij gedaald. In de afgelopen week werden gemiddeld 507,9 besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling met vijftien procent in vergelijking met een week eerder. Het gemiddeld aantal doden per dag blijft wel stijgen, aldus het gezondheidsinstituut Sciensano.

03.30 Demonstratie

Tegenstanders van de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten beteugelen, demonstreren zondagmiddag weer op het Malieveld. Het Algemeen Burger Collectief (ABC) protesteert daar onder meer tegen de anderhalvemetersamenleving en het dragen van mondkapjes. Ook Sta op voor Vrijheid heeft volgens de gemeente een betoging aangekondigd.