Coronanieuws: 68 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

Zo'n 52 procent van de medewerkers van middelbare scholen vindt het niet veilig met de huidige coronamaatregelen weer aan het werk te gaan.

Tegenstanders van de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten beteugelen, demonstreren zondagmiddag weer op het Malieveld.

14.35

De Beverwijkse Bazaar weigert om een deel van de hallen te sluiten, dat meldt de NOS. De veiligheidsregio en de gemeente hadden die sluiting opgelegd, omdat het onmogelijk bleek om anderhalve meter afstand te houden. Maar de Bazaar is gewoon opengegaan. "Als de gemeente wil dat we dicht gaan, dan mag die de rolluiken naar beneden komen trekken", zegt een woordvoerder van de markthal tegen de omroep.

14.31

Er zijn in de afgelopen 24 uur 457 nieuwe besmettingen gemeld, blijkt uit de cijfers van het coronadashboard die dagelijks bekend worden gemaakt. Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen is met acht gestegen. In de afgelopen 24 uur zijn er geen nieuwe overledenen aan het coronavirus gemeld.

In Brabant zijn er in de voorbije 24 uur 68 nieuwe coronabesmettingen gemeld. In onze provincie zijn er geen nieuwe ziekenhuisopnames en geen overledenen gemeld.

14.27 Demonstratie

Een naar schatting kleine duizend mensen hebben zich zondagmiddag op het Malieveld verzameld om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Zij vinden dat de overheid met de maatregelen hun rechten schendt. De demonstratie begon om 14.00 uur.

Er is veel politie op de been, ook te paard. De demonstranten hebben Nederlandse vlaggen en scanderen leuzen als "wij zijn Nederland". Er is opgeroepen om vreedzaam te betogen, 1,5 meter afstand te houden en geen alcohol te nuttigen, omdat de politie anders de demonstratie zal beëindigen.

12.17

Een deel van de Bazaar Beverwijk is zondag op last van de veiligheidsregio Kennemerland gesloten, omdat het onmogelijk bleek anderhalve meter afstand te houden. Gemeente en veiligheidsregio zeggen het besluit 'te betreuren gezien de impact op de economie', maar zien geen andere mogelijkheid.

10.19 Middelbare school

Zo'n 52 procent van de medewerkers van middelbare scholen vindt het niet veilig met de huidige coronamaatregelen weer aan het werk te gaan. Er zijn vooral zorgen over gebrek aan ventilatie, meldt EenVandaag na onderzoek onder ruim tweeduizend ouders van kinderen op de basis- of middelbare school, en zevenhonderd medewerkers van basis- en middelbare scholen.

07.37

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is voor de zevende dag op rij gedaald. In de afgelopen week werden gemiddeld 507,9 besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een daling met vijftien procent in vergelijking met een week eerder. Het gemiddeld aantal doden per dag blijft wel stijgen, aldus het gezondheidsinstituut Sciensano.

03.30 Demonstratie

Tegenstanders van de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten beteugelen, demonstreren zondagmiddag weer op het Malieveld. Het Algemeen Burger Collectief (ABC) protesteert daar onder meer tegen de anderhalvemetersamenleving en het dragen van mondkapjes. Ook Sta op voor Vrijheid heeft volgens de gemeente een betoging aangekondigd.