Twee mannen aangehouden na schietpartij in Tilburg: 'Er werd meer dan vijf keer geschoten'

Twee mannen zijn opgepakt voor de schietpartij zaterdag in de buurt van het Bernardusplein en de Don Boscostraat in Tilburg. Het gaat om een 22-jarige man en een 25-jarige Tilburger. Bij de schietpartij raakte niemand gewond.

Toen de agenten aankwamen bij de Don Boscostraat, zagen ze daar tientallen geschrokken mensen staan. Omdat iedereen zijn of haar verhaal wilde doen, duurde het volgens een woordvoerder even voordat de agenten duidelijkheid hadden over wat er gebeurd was. Uiteindelijk bleek dat twee mensen ruzie hadden en dat daarbij geschoten was.