22-jarige zoon aangehouden voor gewelddadige dood gemeenteraadslid Jack de Vlieger

De dode man die zaterdagavond werd gevonden in een huis aan de Regent Smitsstraat in Sint-Michielsgestel is gemeenteraadslid Jack de Vlieger. Volgens de politie is het slachtoffer in de garage van zijn huis gevonden. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen. Zijn 22-jarige zoon is aangehouden als verdachte, zo meldt de politie.

Rond halfzeven zaterdagavond kreeg de politie de melding dat er een man dood in het huis zou liggen. Agenten die naar het huis gingen, troffen daar inderdaad een dode man aan. De zoon van De Vlieger werd al snel als verdachte aangehouden. Hij werd meegenomen naar het bureau en zit in beperking. Hij is zondag verhoord.

Tent en witte schermen

Zondag was de politie nog volop bezig met onderzoek in en rondom het huis. Dit zal vermoedelijk ook maandag nog het geval zijn. Voor de garage van het huis staat een witte tent. Ook staan er witte schermen.

" Er wordt door de technische recherche gezocht naar sporen en daarna zal een tactische doorzoeking worden gedaan. Ook wordt gekeken of er mogelijk bruikbare camerabeelden zijn en er zal een buurtonderzoek worden gehouden", geeft een woordvoerder aan.

Buurt reageert geschokt

Verschillende buurtbewoners nemen zondag een kijkje bij het huis. Ze reageren geschokt. Meerdere omwonenden geven aan dat ze weinig tot geen contact hadden met De Vlieger.

De politie is bezig met onderzoek in en rondom het huis (foto: Omroep Brabant) vergroot

