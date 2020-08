'We zijn in shock', PvdA en FNV reageren op plotselinge dood van Jack de Vlieger

Jack de Vlieger vergroot

“Heel betrokken. Hij had altijd oog voor mensen die het minder hebben. En we gaan hem als PvdA Sint-Michielsgestel enorm missen.” Met die woorden reageert voorzitter Adriaan van der Maarel van de lokale PvdA in Sint-Michielsgestel op het overlijden van fractievoorzitter Jack de Vlieger. Hij werd zaterdagavond dood gevonden in zijn huis.

Zijn partijgenoot Van der Maarel heeft zondagochtend nog nauwelijks tijd gehad het trieste nieuws te bevatten. “We kennen elkaar al jaren. Dit sinds ik zo’n dertien jaar geleden betrokken raakte bij de partij”, zegt hij.

De Vlieger was al meer dan veertig jaar betrokken bij de PvdA. Onderwerpen waar hij zich volgens zijn partijgenoot altijd hard voor heeft gemaakt, zijn sociale woningbouw en een eerlijke verdeling van werk en inkomen.

'Allemaal nog te vers'

De PvdA heeft één zetel in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Toen raadslid Jan Pieter Vermeulen in augustus vorig jaar afscheid nam van de raad bestond er volgens Van der Maarel geen twijfel over zijn opvolging. “Dat moest Jack worden.”

Dat de partij bij elkaar zal komen om De Vlieger te gedenken, staat volgens de voorzitter vast. Maar hoe dat gaat gebeuren, weet hij zondag nog niet. “Daarvoor is het allemaal nog te vers”, zegt hij. “Daarbij moeten we natuurlijk rekening houden met de bijzondere omstandigheden in verband met corona.”

'Vakbondsman in hart en nieren'

Vakbond FNV laat zondagochtend weten 'in shock te zijn'. De Vlieger (63) werkte bij de bond als bestuurder publiek belang. Een woordvoerder typeert hem als 'integer en betrokken'. "Een vakbondsman in hart en nieren. We kunnen niet geloven dat hij er niet meer is", zegt ze.

De Vlieger werd zaterdagavond dood gevonden in zijn huis aan de Regent Smitsstraat in Sint-Michielsgestel. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

