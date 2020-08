Bestuurder wordt achtervolgd door politie, botst tegen lantaarnpaal en wordt aangehouden

Archieffoto: Karin Kamp. vergroot

De politie heeft zondagavond een 22-jarige man achtervolgd, die ervan werd verdacht betrokken te zijn geweest bij een inbraak in Breda. De achtervolging was van korte duur, want na een paar minuten crashte de bestuurder tegen een lantaarnpaal en werd hij aangehouden.

Ista van Galen Geschreven door

De aanleiding voor de achtervolging was een inbraak in een bedrijfspand aan de Rithsestraat in Breda. De eigenaar van het pand, die naast het bedrijf woont, kreeg rond tien uur 's avonds hoogte van de inbraak en sloeg alarm. In twee bedrijfsbussen was ingebroken en op camerabeelden zag hij twee mensen die met gereedschap rondliepen.

Stopteken genegeerd

De politie kwam ter plaatse en onderzocht de vluchtroute van de inbrekers met speurhonden. Toen er op dat moment een auto vanuit een zijpad de weg opreed, zette de politie meteen de achtervolging in. Agenten gaven de bestuurder nog een stopteken, maar dat negeerde hij.

Botsing lantaarnpaal

De bestuurder reed vanaf de Rithsestraat richting Etten-Leur. Maar bij een scherpe bocht op de Hilsebaan, dat op zo'n vijf minuten rijden ligt, verloor de man de macht over het stuur. Hij botste tegen een lantaarnpaal.

De man probeerde nog te vluchten, maar de agenten wisten hem aan te houden. De politie onderzoekt nu of hij betrokken was bij de inbraak.

De bestuurder was een 22-jarige man uit Hoogerheide die niet in het bezit was van een rijbewijs. De auto was niet verzekerd en ook de APK was al verlopen.