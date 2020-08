Alom groot respect voor nieuwe titel Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel Nederlands Kampioen 2020 (Foto: ANP). vergroot

De overwinning van Mathieu van der Poel bij het Nederlands kampioenschap heeft veel positieve reacties opgeleverd in de media. Overal wordt zijn kracht geroemd. Zondag was Van der Poel met grote overmacht de beste, met de daarbij de aantekening dat de renners die meedoen aan de Tour de France niet meededen. De koppen in kranten en op websites liegen er niet om na de overwinning.

Alom respect voor de ’fenomenale’ en ’outstanding’ Mathieu van der Poel. (De Telegraaf)

'Niemand hoeft Mathieu van der Poel nog te vertellen hoe goed hij is. Dat weet de nieuwe Nederlands kampioen op de weg zelf ook best. Toch is het aardig als je een bloemlezing maakt van de commentaren die de geklopte concurrentie zondagmiddag op de VAM-berg gaf. Die zijn samen te vatten in een woord. Respect.'

Van der Poel rijdt iedereen aan gort: ‘Die trui doet wat met me.’ (AD )

'Eén van de zwaarste koersen die hij ooit reed. En ook één van zijn beste prestaties ooit. Zo noemde Mathieu van der Poel het NK wielrennen rond de Drentse VAM-berg. Met zichzelf als glorieuze winnaar. Hij vernederde Jumbo-Visma en werd voor de tweede keer in zijn carrière Nederlands kampioen.'

Van der Poel haalt gram met winst NK: 'Jumbo-mannen vrij irritant.' (NOS)

' Het zag er wederom zo makkelijk uit bij Mathieu van der Poel, maar na het winnen van de nationale wegwedstrijd sprak hij zelf van 'een van de lastigste koersen' uit zijn loopbaan. Dat kwam deels natuurlijk door het parkoers, maar meer nog door het feit dat hij alles in z'n eentje moest doen.'

Mathieu van der Poel heerst tijdens NK als vanouds. (de Volkskrant )

'Mathieu van der Poel heeft op imponerende wijze de Nederlandse wielertitel op de weg gewonnen. De alleskunner koos voor de aanval op het circuit rond het Drentse Wijster en sloopte al zijn concurrenten.'

Mathieu van der Poel grapt: 'Die witte broek, daar doe ik het voor'. (Wielerflits.nl )

'De kersverse kampioen van Alpecin-Fenix is blij dat hij na een jaar weer in het rood-wit-blauw mag koersen. “En een witte broek vooral, daar doen we het voor”, grapte hij.'

Nog een titel?

Woensdag staat Van der Poel aan de start van het EK wielrennen in het Noord Franse Plouay. Dat is een parcours dat hem ligt. Komend weekend begint de Tour de France, de ploeg van Van der Poel doet dan niet mee.

LEES OOK: Oppermachtige Mathieu van der Poel wint NK wielrennen