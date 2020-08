Schietende man op het water: justitie eist zes jaar gevangenisstraf

pistool 720 copy vergroot

Tegen een man uit Woudrichem is bij de rechtbank in Breda zes jaar gevangenisstraf geëist. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte zes schoten gelost op twee boten in Werkendam. Dit gebeurde begin oktober 2017, ‘s nachts rond kwart voor twee.

Er waren enkele mensen aan boord van de twee boten die in het Steurgat lagen. Zij kwamen met de schrik vrij. De politie vond na de schietpartij diverse kogelinslagen én hulzen.

Verdachte richtte op vermeende dieven

Volgens het Openbaar Ministerie stond de nu 30-jarige verdachte op zijn eigen boot toen hij dacht dat mensen die op een andere boot aan het kaarten waren, spullen bij hem wilden stelen. Hij schoot door een van de raampjes van zijn vaartuig en raakte onder meer de radio van de andere boot. Op zijn eigen boot nam hij eveneens iemand onder vuur, opnieuw omdat er mogelijk een dief bezig was. Ook in dit werd geval werd niemand geraakt.

Desondanks was er volgens justitie sprake van twee pogingen tot doodslag. Bovendien werd geschoten 'met een behoorlijk zwaar wapen', een soort machinegeweer. Justitie betreurt het dat de zaak pas deze maandag, bijna drie jaar later, dient.

