Foto verdachten zware mishandeling Berkel-Enschot online gezet door politie, nu nog met balkjes

De drie verdachten van een zware mishandeling in Berkel-Enschot hebben zich nog niet bij de politie gemeld. Daarom brengt de politie nu een geblurde foto van het jonge drietal naar buiten. Melden ze zich niet vóór woensdag, dan brengt de politie een foto van de drie zonder balkjes naar buiten.

Terwijl hij op de grond lag, kreeg de jongen nog een aantal klappen in het gezicht. Hij liep daarbij een gebroken neus op. Na de mishandeling vluchtte het trio volgens de politie in de richting van Oisterwijk.

Emotionele oproep

De moeder van een van de slachtoffers plaatste een emotionele oproep op Facebook. "Dit is echt ziek! We zijn allemaal in shock. We weten niet wat we verder moeten. Deze gasten moeten opgepakt worden zodat dit niet nog een keer gebeurt."