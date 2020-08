Dodelijke steekpartij in Eindhoven: verdachte beschuldigd van moord of doodslag

Foto: Sem van Rijssel, SQ Vision. vergroot

De man die is aangehouden voor de dodelijke steekpartij, vorige week donderdag op de Woenselse Markt in Eindhoven, wordt beschuldigd van moord dan wel doodslag. Dit laat het Openbaar Ministerie weten.

De 31-jarige verdachte uit Eindhoven blijft nog zeker twee weken vastzitten, zo bepaalde de rechtbank in Den Bosch maandag. Slachtoffer van de steekpartij was een 28-jarige man uit het Belgische Turnhout. Volgens ooggetuigen werd het slachtoffer neergestoken na een ruzie tussen drie mannen. Het was toen druk op de Woenselse Markt, zodat er verscheidene mensen getuige van waren.

Familie in Veghel?

Volgens de Gazet van Antwerpen is het slachtoffer Yassine Amiz. Hij woonde in Turnhout, maar hij had er geen familie of andere banden. Al zijn familieleden zouden in de buurt van Veghel wonen, zo weet de krant te melden.

De verdachte werd in de nacht na het fatale incident thuis opgepakt door de politie. Hij was al snel in beeld gekomen als man die erbij betrokken zou zijn geweest. Het is onduidelijk of de twee elkaar kenden.