Jongen in Reusel 'gruwelijk in elkaar geschopt', moeder hoopt dat recht zal zegevieren

Een jongen is zaterdagavond in Reusel ‘gruwelijk in elkaar geschopt door een stel klootzakken.’ Zijn moeder schrijft dit op Facebook. Volgens haar heeft haar zoon een lichte hersenschudding en veel kneuzingen opgelopen en moest hij in het ziekenhuis worden opgenomen.

Het slachtoffer werd op de Kerkstraat in Reusel rond tien voor tien ’s avonds door minstens vier mannen te grazen genomen.

Ze gingen net zo lang door met schoppen totdat getuigen ‘dit misselijke volk’ hebben weggejaagd, aldus zijn moeder. Vooral het hoofd van haar kind werd zwaar geraakt, zelfs toen hij op de grond lag. Uit haar verhaal wordt niet duidelijk wat er aan de zware mishandeling vooraf is gegaan. Volgens haar heeft de politie met zes getuigen gesproken. De politie zelf komt mogelijk later in de week met een reactie, aldus een woordvoerder.

De jongen heeft de nacht van zaterdag op zondag in een ziekenhuis doorgebracht. Vervolgens is hij even thuis geweest om zich daarna weer met aanhoudende klachten in het ziekenhuis te melden. Inmiddels is hij weer thuis en zal daar voorlopig blijven om, volgens zijn moeder, geestelijk en lichamelijk op te kunnen knappen.

Het slachtoffer kan voorlopig niet als hovenier gaan werken, zo meldt zijn moeder, die deze middag met hem aangifte doet.

'Kloterige kids'

De vrouw zou het liefst wraak willen nemen op de daders. “Maar”, zo schrijft ze ook, “het moederbeest in mij weet dat deze klootzakken óók moeders hebben die toch óók van hun kloterige kids houden.’ Ze hoopt dat, nadat ze aangifte heeft gedaan, het recht zal zegevieren. Of dat ‘iedereen eerlijk zijn aandeel opbiecht.’

Het verhaal op Facebook heeft volgens de moeder van het slachtoffer ‘veel steunbetuigingen’ opgeleverd. Onder anderen van mensen die slachtofferhulp willen geven of die op een andere manier meeleven.