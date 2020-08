Voor brugklassers in coronatijd is de eerste schooldag nog een beetje extra spannend

Lieke gaat voor het eerst naar de middelbare school. vergroot

Je allereerste dag als brugpieper en dan ook nog middenin een pandemie, het is niet niks. Op het Munnikenheide College in Rucphen gingen maandag ongeveer honderd brugklassers voor het eerst naar de middelbare school. Voor leerling Lieke leverde dat dubbele zenuwen op: “Ik vind corona spannend, je weet het nooit. En de eerste dag middelbare school is ook spannend.”

Rebecca Seunis Geschreven door

Er staan strepen op de grond, de ramen en deuren blijven open en er staan overal desinfecteermiddelen. "Er zijn best wat aanpassingen. Maar de grootste uitdaging is de anderhalve meter. We hebben een sociaal beroep en hebben graag met de leerlingen van doen. Daarom moeten we continu alert zijn op die afstand", vertelt directeur Wilma Scholtens. De leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden, maar docenten wel. Ook moeten docenten en leerlingen afstand houden.

Zo ziet de eerste schooldag in coronatijd er uit:

"We blijven in gesprek met collega's. Want het creëert letterlijk een grote afstand tussen docenten en leerlingen. We vinden het belangrijk om ons aan de richtlijnen te houden, maar leerlingen moeten zich ook welkom voelen", aldus Scholtens.

Een mondkapjesplicht geldt niet op het Munnikenheide College. "We hebben het wel over mondkapjes gehad, maar we volgen de lijn van het RIVM. Dus ze zijn niet verplicht, maar mensen mogen ze dragen als ze dat prettig vinden. Alleen bij enkele horeca- en zorg en welzijnvakken zijn ze wel verplicht", legt de directeur uit.