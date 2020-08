Van de racebaan naar de ring: Rico Verhoeven geeft les aan Max Verstappen

Ook als Formule 1-coureur moet je uiteraard fit blijven. Dus wie kan Max Verstappen beter vragen voor een personal training-sessie dan de enige echte Rico Verhoeven? De vechtsporter uit Halsteren deelt maandag een inspirerende video waarin de twee topsporters samen aan het trainen zijn.

"Dit is hoe we onze week beginnen, wat is jouw excuus!!!", schrijft de kickbokser uit Halsteren op Instagram bij het filmpje. Rico is blijkbaar populair bij de coureurs. Afgelopen weekend trainde hij nog met Daniel Ricciardo in Monaco .

Max Verstappen komt komend weekend weer in actie tijdens de Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps. Rico moet nog even wachten op zijn volgende wedstrijd: in december stapt hij weer in de ring tijdens een nieuw gala van kickboksorganisatie Glory. Ook Badr Hari komt diezelfde avond in actie. Of de twee kemphanen het tegen elkaar zullen opnemen is nog niet zeker, maar Rico ziet het in ieder geval zitten.