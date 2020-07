Rico Verhoeven ziet nieuw duel met Badr Hari wel zitten: 'Unfinished business'

Rico Verhoeven raakt Badr Hari met een trap (foto: ANP). vergroot

Rico Verhoeven reageert superenthousiast op de aankondiging van vechtsportbond Glory dat er in december of januari weer een groot kickboksspektakel wordt gehouden. Aan dit evenement doen naast de wereldkampioen uit Halsteren ook Badr Hari en Jamal Ben Saddik mee. Tegen wie Verhoeven het dan opneemt, is nog niet bekend. Maar een herhaling van het gevecht tegen Badr Hari ziet Verhoeven zeker zitten. "Het voelt nog steeds als unfinished business."

Verhoeven en Hari stonden eind december 2019 ook al tegenover elkaar. Dat gevecht eindigde in een teleurstelling. Hari, die in dat duel de overhand had, moest namelijk geblesseerd opgeven. Tijdens een hoge trap gleed hij uit en raakte hij geblesseerd aan zijn been. Hij werd huilend van de pijn op een brancard het stadion uitgedragen.

Het duel uit 2016, in het Duitse Oberhausen, eindigde ook al in een anticlimax omdat Hari toen moest opgeven met een armblessure. "Het voelt nog steeds als unfinished business", vertelt Rico. "Iets wat nog niet helemaal afgemaakt is. Iets wat nog niet tot zijn recht is gekomen. Maar of het nou Badr, Jamal of wie dan ook is, ik ben er. Het maakt mij niet zo heel veel uit wie er tegenover me staat, tegen wie ik het moet opnemen. Ik ben gewoon blij dat ik mijn ding weer mag doen."

Faillissement

Die blijdschap is logisch, want Glory kende door de coronacrisis een moeilijke periode. Er dreigde zelfs een faillissement voor de vechtsportbond. "Dat was even schrikken", knikt Rico. Maar de organisatie wist zich uiteindelijk uit die benarde positie te werken. Glory is in handen gekomen van een nieuwe groep Britse eigenaren.

Verhoeven nam zelf contact op met de bond om te horen wat de gevolgen waren voor de sporters, het publiek en de leveranciers. Dat komt allemaal goed, kreeg hij te horen. Het grote kickboksspektakel dat donderdagochtend werd aangekondigd, vormde de kers op de taart.

'Dit is waar je als topsporter voor leeft'

"Dit is uiteindelijk wat je wil, waar je als topspeler voor leeft", vertelt Rico. "Wat ik wel belangrijk vind, is dat we de coronamaatregelen goed in het oog houden voor iedereen."

Het is nu nog niet duidelijk of dit nieuwe kickboksspektakel in een arena vol mensen zal worden gehouden of in een hal achter gesloten deuren. "Ik vind het heel lastig", vertelt de wereldkampioen. "Soms heb je het gevoel dat het leven weer een beetje normaal wordt. Maar nu hoor je dat er weer een toenemend aantal coronabesmettingen is in het buitenland. Toch weer steden en landen in lockdown... Dat is best wel zorgwekkend. Dan denk ik: misschien is het slimmer om dit gevecht achter gesloten deuren te houden en het dan via een livestream te laten bekijken. Maar ik weet niet wat de mogelijkheden zijn."

