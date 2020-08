Mobiele flitspaal brengt eventjes rust in Heense Molen: 'Een enorm verschil'

De mobiele flitskast brengt tijdelijk rust in Heense Molen (foto: Erik Peeters). vergroot

Hardrijders zijn er niet bepaald dol op, maar voor de bewoners van de doorgaande weg in Heense Molen is de mobiele flitspaal een verademing. Sinds vorige week staat de verplaatsbare flitskast langs de N257 in de bebouwde kom van het buurtschap bij Steenbergen. Het gaat om een test van een maand. “We merkten al binnen een uur een enorm verschil. Wat mij betreft gaat hij nooit meer weg”, zegt Daan Spierings (72) die aan de weg woont.

Inwoners van Heense Molen klagen al jaren over de overlast van de provinciale weg die pal langs de huizen ligt. Bij het buurtschap geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, maar in de praktijk wordt er vaak veel harder gereden.

"Als ik de hond uitlaat mag ik blij zijn dat 'ie nog aan de lijn zit."

De werkgroep Heense Molen probeerde van alles om de verkeersoverlast tegen te gaan, maar werd daarbij steeds van het kastje naar de muur gestuurd. “Als ik mijn hond uitlaat, mag ik soms blij zijn dat hij nog aan de lijn zit”, vertelt Daan.

Leden van de actiegroep over het nut van de flitspalen:

Sinds de aanleg van de A4 langs Steenbergen is het in het buurtschap veel drukker geworden, meent Hans van Linschoten (68). “De weg lijkt breder dan hij is en nodigt ook niet uit om af te remmen. Het is net een startbaan. Vooral vrachtverkeer en dagjesmensen op weg naar Zeeuwse stranden zorgen voor extra drukte. Er wordt gewoon te hard gereden.”

"Het wordt een moeilijk afscheid, maar hij komt sowieso terug."

Om in aanmerking te komen voor een permanente flitspaal wordt een weg door de provincie beoordeeld op een aantal punten. Tot nu toe viel het stukje N257 in Heense Molen steeds net buiten de boot. “Probleem is dat de politie niet alle ongelukken registreert. Dan zijn er dus te weinig gegevens voor een goede beoordeling”, legt Hans uit.

De verplaatsbare flitspalen zijn een proef van het Openbaar Ministerie. Justitie wil onderzoeken of mobiele flitspalen beter werken dan vaste. Na een maand wordt de flitspaal in Heense Molen weer ergens anders neergezet.

“We hopen dat de resultaten van de flitskast zodanig zijn dat er een permanente oplossing komt. Het wordt een moeilijk afscheid maar hij komt sowieso nog een keertje terug”, waarschuwt Van Linschoten.