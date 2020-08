Spoorwegovergangen weer open in Oss, maar er rijden nog geen treinen

Wachten op privacy instellingen... De kapotte spoorbomen zorgen voor chaos in de stad (foto: Gabor Heeres/ SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Overwegstoring leidde tot verkeerschaos in Oss.

De grootste problemen voor het verkeer in Oss zijn rond kwart voor vier dinsdagmiddag voorbij. De spoorwegovergangen zijn weer open. Dit betekent dat automobilisten overal in de stad het spoor weer kunnen oversteken. Dit nadat rond halftwee bij werkzaamheden bij Station West in Oss kabels kapot werden getrokken en de spoorbomen omlaag bleven.

Als gevolg van de overwegstoring rijden er tot acht uur dinsdagavond geen treinen tussen Oss en Den Bosch.

De gemeente Oss waarschuwde om de overgangen niet te gebruiken en om te rijden, maar dat advies werd soms genegeerd. De grootste verkeerschaos was opgelost toen de spoorbomen weer omhoog gingen.

De problemen ontstonden dus nadat bij Station West bij werkzaamheden kabels kapot werden getrokken. Hierdoor bleven de spoorbomen bij de volgende spoorwegovergangen hangen:

Braakstraat/Gerbrandylaan

Heihoeksingel/Heihoekstraat

Hertogin Johannasingel/Saal van Zwanenbergsingel

Kortfoortstraat.

Verkeersregelaars

Rond half vier waren twee belangrijke overgangen in de stad - bij station Oss en bij station Oss-West - als eerste weer open, zo constateerde onze verslaggever. Auto's konden daar begeleid door verkeersregelaars het spoor over.

Andere overgangen waren rond die tijd nog dicht voor auto's. Fietsers en voetgangers konden daar wel het spoor over. Dit ook weer onder begeleiding van handhavers en regelaars.

Taxibusjes en bussen

Iets na halftwee meldde de NS een sein- en wisselstoring op haar website en via social media. De voorspelling was dat de verstoring zeker tot zes uur dinsdagavond zou duren, dat werd later bijgesteld tot acht uur. Tussen de stations in Oss rijden taxibusjes en tussen Oss en Den Bosch worden bussen ingezet.

Op foto's is te zien dat het verkeer dinsdagmiddag vastliep voor de gesloten spoorovergangen. Delen van de stad waren voor automobilisten en fietsers amper te bereiken, doordat spoorbomen op meerdere plekken omlaag bleven. Ook is te zien dat niet iedereen zich liet tegenhouden.

