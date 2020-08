Treinen rijden weer na overwegstoring die voor verkeerschaos zorgde in Oss

De grootste problemen voor het verkeer in Oss waren rond kwart voor vier dinsdagmiddag voorbij. Dit nadat rond halftwee bij werkzaamheden bij Station West in Oss twee kabels kapot werden getrokken en de spoorbomen op verschillende plekken omlaag bleven.

Verkeersregelaars Rond half vier waren twee belangrijke overgangen in de stad - bij station Oss en bij station Oss-West - als eerste weer open, zo constateerde onze verslaggever. Auto's konden daar begeleid door verkeersregelaars het spoor over.

Taxibusjes en bussen

Iets na halftwee meldde de NS een sein- en wisselstoring op haar website en via social media. De voorspelling was dat de verstoring zeker tot zes uur dinsdagavond zou duren, dat werd later bijgesteld tot halfnegen. Tussen de stations in Oss reden taxibusjes en tussen Oss en Den Bosch werden bussen ingezet.