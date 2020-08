D'n Elfde van d'n Elfde in Oeteldonk afgelast vanwege corona, forse klap voor de horeca

D'n Elfde van d'n Elfde wordt normaal flink gevierd in Den Bosch. (Foto: Henk van Esch) vergroot

D'n Elfde van d'n Elfde gaat dit jaar in Den Bosch definitief niet door. Dat heeft de Bossche carnavalsclub dinsdagavond aan zijn leden verteld. Het grote volksfeest op de Parade, waarmee traditioneel het carnavalsseizoen wordt afgetrapt, wordt afgeblazen vanwege corona.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Onder het mom van ‘Oeteldonk komt naar jou toe in plaats van jij naar Oeteldonk’ gaat de Oeteldonkse Club er een online feestje van maken. "Het ontmoeten en samenzijn, dat wat ons feest zo mooi maakt, kan nu helaas even niet.” De carnavalsclub weet nu nog niet hoe de dag er online precies uit gaat zien maar daar komen ze later nog op terug.

“Voor de horeca in Den Bosch is het een ramp als de elfde van de elfde niet gevierd kan worden”, zegt Otto van den Groenendaal van het café ’t Pumpke. “Het is de beste carnavalsdag van het jaar. Zo’n 27.000 bezoekers komen er dan naar de binnenstad. Omdat het maar één dag is geven mensen meer uit dan op een gewone carnavalsdag.”

Aangepaste manier?

De horeca, verenigd in Horecavereniging 11-11, wil het liefst dat het evenement op een aangepaste manier doorgaat. Ze hebben op 7 september overleg met de gemeente. Maar de Bossche horeca is ook reëel: ”Het moet niet koste wat kost doorgaan”, zegt Van den Groenendaal. “Als het niet veilig kan, dan slaan we gewoon een jaar over."