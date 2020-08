'Zeker nog 3 nieuwe spelers voor PSV', verwacht John de Jong

Technisch manager John de Jong (foto: HollandseHoogte). vergroot

PSV en technisch manager John de Jong wisten dinsdag de eerste zomeraanwinst te presenteren, maar als het aan De Jong ligt volgen er nog wel een aantal nieuwe namen de komende weken. "Ik denk dat er nog zeker wel drie inkomende en drie uitgaande transfers gaan plaatsvinden."

De technisch manager van de Eindhovenaren ging na de presentatie van de nieuwe doelman Yvon Mvogo nog in op de laatste geruchten.

Guus Til?

Zo werd PSV onder meer met Guus Til in verband gebracht, maar de kans lijkt klein dat de middenvelder naar Eindhoven komt. "Zijn zaakwaarnemer wist mij te vertellen dat hij nog niet in Nederland wil terugkeren, maar liever in het buitenland aan de slag blijft", aldus De Jong.

Marco van Ginkel?

Ook de naam van Marco van Ginkel wordt vaak genoemd. Beide partijen worden al tijden met elkaar in verband gebracht en het contact tussen Van Ginkel en PSV is nog altijd goed, maar ook op zijn komst hoeven de PSV-fans niet te rekenen. "Hij heeft al een hele lange tijd niet gespeeld, dus zijn komst heeft niet onze prioriteit", vertelde De Jong onder meer.

John de Jong kan nog weinig zeggen:

Denzel Dumfries

PSV probeert tussen de inkomende transfers door ook nog het contract van Denzel Dumfries te verlengen. De huidige verbintenis van de aanvoerder van PSV loopt nog door tot medio 2023, maar toch wil De Jong met Dumfries om de tafel gaan.

"We willen hem heel graag behouden. Ik heb ook met hem gesproken. Hij wil eerst vader worden en weegt daarna alles af wat er op hem is afgekomen. We hebben er vertrouwen in. Denzel wil hier in principe volgend jaar ook spelen.”

Het is door het coronavirus een andere en moeilijkere transferperiode dan normaal, zo gaf De Jong toe. "Het gekke is dat het Europese voetbal net gespeeld is, maar in België hebben ze bijvoorbeeld al drie wedstrijden gespeeld en de transferperiode is zelfs nog zeven weken open. Dat zegt al genoeg dat dit een rare periode is. Maar mijn rol veranderd niet tijdens deze periode. Ik ben altijd in de weer met mijn telefoon, moet up-to-date blijven, informeren bij zaakwaarnemers. Dat gaat gewoon door natuurlijk."