Zoontje (10) dat zag hoe vader werd neergeschoten constant in angst: 'Durft bijna niet naar buiten'

De schutter met in zijn rechterhand het vuurwapen (foto: Opsporing Verzocht).

Het 10-jarige zoontje dat zag hoe zijn vader (42) werd neergeschoten in Tilburg leeft nog altijd in angst. Dat vertelde politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk dinsdagavond in Opsporing Verzocht. "Door het incident is hij echt veranderd. Hij is constant op zijn hoede.

Zien hoe zijn vader werd neergeschoten heeft grote indruk op het jongetje gemaakt. "Hij durft bijna niet meer naar buiten. Het jongetje krijgt psychische hulp om te verwerken wat hij heeft meegemaakt."

Complicaties bij operaties

Ook met de vader die vrijdagochtend 5 juni werd neergeschoten in de Dolomietenweide gaat het niet goed. Bij operaties aan de benen van het slachtoffer zijn complicaties opgetreden. Daardoor is het nu de vraag of hij ooit nog volledig de oude wordt.

Het slachtoffer heeft geen idee wie op hem heeft geschoten. "Hij geeft zelf aan dat hij geen noemenswaardige conflicten heeft en dat hij dat niet weet", aldus Van Hooijdonk.

'Schutter heeft groot risico genomen'

Op bewakingsbeelden is te zien dat op het moment van de schietpartij vlak in de buurt mensen in hun auto zaten. "Als er een paar seconden eerder was geschoten, dan waren zij mogelijk ook geraakt door de kogels. Daarmee heeft de schutter een groot risico genomen."

De politie vermoedt dat de dader in de twintig is. Hij droeg die bewuste ochtend een spijkerbroek met opvallende witte plekken.

Getuigen en tips gezocht

Waarom de 42-jarige man is neergeschoten, is dus nog altijd onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen en tips.