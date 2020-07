Politie toont beelden van vader (42) die in Tilburg wordt neergeschoten voor ogen van zoontje (10)

De dader vlucht weg (foto: Opsporing Verzocht). vergroot

Wie is de man die op vrijdag 5 juni een 42-jarige vader neerschoot in Tilburg voor de ogen van zijn 10-jarige zoontje? De politie is nog altijd naar hem op zoek. Via de online kanalen van het landelijke opsporingsprogramma Opsporing Verzocht zijn daarom bewakingsbeelden van de schietpartij gedeeld.

De vader werd rond half tien 's ochtends beschoten. Hij liep samen met zijn zoontje op de stoep bij de parkeerplaats op de Dolomietenweide. De dader kwam naar ze toe gerend met een vuurwapen in zijn rechterhand.

In de video van Opsporing Verzocht is te zien hoe de vader wordt neergeschoten. De beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Verscholen achter kliko’s

Op de beelden is te zien dat de schutter direct op de man schiet. Hij raakte daarbij het slachtoffer meerdere keren in zijn benen. Het kleine jongetje verstopte zich achter containers.

De man vluchtte weg richting de Dolomietenlaan. De politie vermoedt dat hij in de twintig is. Hij droeg die ochtend een spijkerbroek met opvallende witte plekken.

Motief onduidelijk

Of het slachtoffer een bekende van de politie is, kon een woordvoerder van de politie eerder niet 'bevestigen of ontkennen' omdat dit privacygevoelige informatie is. Het motief voor de schietpartij is nog altijd onduidelijk.

