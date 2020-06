Man die voor de ogen van zijn zoontje werd neergeschoten, werd eerder al op straat mishandeld

Wachten op privacy instellingen... De man werd naar het ziekenhuis gebracht (foto: SQ Vision/ Toby de Kort). Volgende Vorige 1/2 Buurtbewoners reageren op schietpartij in de straat

De man (42) die vrijdagochtend voor de ogen van zijn 10-jarige zoontje werd neergeschoten in de Dolomietenweide in Tilburg, werd eerder ook al op straat in elkaar geslagen. Destijds zagen alledrie de kinderen uit het gezin dat gebeuren. Dat vertellen buurtbewoners aan Omroep Brabant.

Rond half tien vrijdagochtend hoort een straatbewoonster buiten een hard 'taktaktak', gevolgd door een luide schreeuw. Als ze uit het raam kijkt, ziet ze een man op de grond liggen. Naast hem staat een jongetje. Een vrouw komt aanlopen en het kind valt haar in de armen.

Later op de ochtend bevestigt de politie dat vader en zoon samen op straat zijn, als vader wordt neergeschoten. De man, die door meerdere kogels in zijn been zou zijn geraakt, wordt door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een politieauto met loeiende sirenes begeleidt hem. Hij is op dat moment niet in levensgevaar.

Slachtofferhulp voor zoontje

Zijn zoontje is na het incident door de politie opgevangen en slachtofferhulp wordt ingeschakeld. "We benaderen hem heel zorgvuldig", geeft een woordvoerder aan. "Speciaal hiervoor opgeleide rechercheurs zullen later met hem gaan praten om zijn verhaal te horen."

Enkele uren na de schietpartij is de straat nog altijd afgezet met politielinten. De politie praat met buurtbewoners. Tegen Omroep Brabant vertellen ze dat er al vaker wat is gebeurd. Eerder werd de man volgens omwonenden mishandeld op dezelfde plek waar hij nu werd neergeschoten.

Motief onbekend

Of de man een bekende van de politie is, kan een woordvoerder niet 'bevestigen of ontkennen' omdat dit privacygevoelige informatie is. Het motief voor de schietpartij is nog onduidelijk.

Vrijdagochtend werd al het signalement verspreid van een man die na de schietpartij wegrende richting Stappegoor. De politie zoekt nog altijd naar de dader.

