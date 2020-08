Coronanieuws: aantal besmettingen loopt razendsnel op, kritiek op versobering coronasteun

Archieffoto: Anna Shvets/Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De oppositie heeft nu al kritiek op derde steunpakket.

De GGD's melden 571 nieuwe coronabesmettingen tussen dinsdag- en woensdagochtend, veel meer dan de 415 van de dag ervoor.

Ouderen maken zich steeds meer zorgen over hun financiële toekomst.

19.20 Steunpaket

Het kabinet werkt nog aan een derde steunpakket voor door de coronacrisis gedupeerde ondernemers, maar vanuit de oppositie klinkt al flinke kritiek. Volgens ingewijden gaat het kabinet de hulp aan ondernemers per 1 oktober versoberen. GroenLinks en Forum voor Democratie zijn het niet eens met een afbouw, laten ze weten.

GroenLinks vindt dat de inkomensondersteuning juist moet worden verstevigd in plaats van afgebouwd. Naast de loonsteun voor bedrijven - de NOW-regeling - pleit GroenLinks voor een crisisinkomen voor alle mensen die hun werk of inkomen kwijtraken door de crisis. Daar kunnen ze vooralsnog tot 1 juli volgend jaar op terugvallen.

16.55

Inwoners van de provincie Antwerpen zijn vanaf middernacht niet meer verplicht een mondkapje in de openbare ruimte te dragen. Ook schaft gouverneur Cathy Berx de nachtklok af. De nationale maatregelen, zoals het dragen van een mond- en neusbedekking in het openbaar vervoer, winkels en restaurants behalve tijdens de maaltijd, blijven van kracht.

Berx heeft daartoe besloten omdat de coronacijfers na een korte, hevige heropleving in Antwerpen blijvend dalen.

16.43

De capaciteit in de corona-teststraat op Schiphol moet zo worden vergroot, dat alle reizigers uit risicogebieden daar kunnen worden getest. Ook moeten de openingstijden veel ruimer worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer.

Er komen de laatste tijd ongeveer 5000 mensen per dag uit een risicogebied aan op de luchthaven en daarvan worden er zo'n duizend getest. Een Kamermeerderheid van onder meer GroenLinks, D66 CDA, PvdA, SP, SGP, 50PLUS en DENK vindt dat veel te weinig. Iedereen moet kunnen worden getest. "Liever gisteren dan vandaag", zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte.

16.12 GGD's

De GGD's in het land hebben tussen dinsdag- en woensdagochtend 571 nieuwe vastgestelde coronabesmettingen doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er meer dan een dag eerder, toen de teller op 415 positieve tests stond.

De trend blijft dat het virus zich momenteel vooral verspreidt onder relatief jonge mensen: de helft van de positief geteste personen is tussen de 20 en 40 jaar, 13 procent is onder de 20, een kwart is tussen de 40 en de 60 jaar en slechts 12 procent is 60 jaar of ouder, blijkt uit de laatste cijfers die op het 'coronadashboard' van de overheid zijn gepubliceerd.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gelijk gebleven

14.50

De coalitiepartijen zijn woensdag op het Ministerie van Financiën bijeen om verder te praten over de begroting voor volgend jaar en een nieuw steunpakket voor bedrijven die door de coronacrisis in zwaar weer zitten. Of over alle details al een akkoord kan worden gesloten, is onduidelijk. Ingewijden voorspellen wel dat het een lange zit kan worden.

13.10

De gemeente Gilze en Rijen gaat de huur van sportverenigingen van maart tot en met mei kwijtschelden. Het gaat om verenigingen en inwoners die de huur rechtstreeks aan de gemeente betalen. Daarbij maakt het college gebruik van aanvullende steunmaatregelen van het kabinet. "Het maakt een verloren sportseizoen niet goed, maar het helpt verenigingen wel om door deze ook voor hen moeilijke periode heen te komen.”, aldus wethouder David Vermorken.

12.00

Het gebruik van contant geld is flink teruggelopen sinds de uitbraak van het coronavirus. Dat komt naar voren uit nieuwe cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) waar De Telegraaf eerder over berichtte. In het tweede kwartaal werd nog maar bijna half zoveel contant geld uit de muur opgenomen vergeleken met vorig jaar.

Het afgelopen kwartaal werd er bijna 34,3 miljoen keer contant geld uit de muur gehaald met een Nederlandse pas. Vorig jaar was dat nog 66,6 miljoen. Op jaarbasis werd vijf keer minder vaak contant geld opgenomen in het buitenland met een Nederlandse pas.

11.05

Veel werknemers ervaren druk van de werkgever om toch fysiek naar de werkplek te komen tijdens de coronapandemie, ondanks de adviezen van overheden om zo veel mogelijk thuis te werken. Slechts één op de vier medewerkers in Europa heeft het gevoel gebruik te mogen maken van de mogelijkheden om vanuit huis te werken. Dat meldt loonstrookverwerker ADP op basis van onderzoek.

11.00

In het Zuid-Hollandse Leidschendam-Voorburg zijn de afgelopen week de meeste coronadoden gemeld. Vijf inwoners van de gemeente bezweken aan een besmetting met het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen week 32 meldingen van sterfgevallen in Nederland door toedoen van het coronavirus.

9.30 Ouderen

Ouderen maken zich steeds meer zorgen over hun financiële toekomst. Dat stelt seniorenorganisatie KBO-PCOB na een onderzoek onder 1300 ouderen. Volgens de belangenvereniging zijn ouderen zo onzeker omdat het nog onduidelijk is wat de gevolgen van de coronacrisis precies zullen zijn. Ook het hele proces rond de hervorming van het pensioenstelsel draagt bij aan dit gevoel.

8.20

In een advertentie in een landelijk ochtendblad doen partijen in het betaalde voetbal een oproep aan de fans om zorgvuldig om te gaan met de geldende coronaregels. "Soms is het lastig om je aan al deze nieuwe regels te houden. Maar met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid om de kans op besmetting minimaal te houden. Binnen en buiten het stadion. Want het gaat nog steeds om een gevaarlijke en besmettelijke ziekte", valt in een open brief op de achterpagina van het AD te lezen. De campagne is een gezamenlijk initiatief van de KNVB, Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, alle profclubs en het Supporterscollectief.

De open brief op de achterpagina van het AD (foto: Omroep Brabant). vergroot

7.37

Verpleeg- en verzorgingshuizen moeten preventieve maatregelen nemen als er lokaal een opleving is van het coronavirus. Dat meldt het ED. Ze kunnen dan bijvoorbeeld mondkapjes voor bezoekers en coronatesten voor bewoners en personeel verplicht stellen. Dat zeggen Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde en zorginstelling Land van Horne. Het moet de risico's op besmetting en een mogelijke totale sluiting van verpleeghuizen in de toekomst voorkomen.

6.51

Door het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis wordt het herstel in de IT-sector aangejaagd. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport. De bank denkt dat de IT-branche volgend jaar al de crisis volledig te boven zal zijn en zelfs blijvend kan gaan profiteren van de virusuitbraak.

2.17

Het kabinet is van plan het mes te zetten in de noodsteun voor bedrijven en werknemers. Het derde pakket is louter gericht op de meest gedupeerde ondernemers en zal minder salaris vergoeden. Dat zeggen betrokkenen tegen De Telegraaf.

Woensdag overleggen ministers Koolmees (Sociale Zaken) en Wiebes (Economische Zaken) met de top van vakbonden en werkgevers over het derde steunpakket.

0.01

Nederlanders gingen in april, mei en juni vanwege de uitbraak van het coronavirus veel minder naar de tandarts dan gebruikelijk. Het aantal mensen dat op bezoek ging bij de tandarts halveerde bijna. Ze gingen ook minder naar de huisarts, al was die daling minder sterk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het tweede kwartaal was 11 procent van de mensen die het CBS heeft ondervraagd naar de tandarts geweest, tegen 20 procent in dezelfde periode een jaar eerder. De groep die langsging bij de huisarts kromp van 28 naar 23 procent. Ook brachten minder mensen een bezoek aan een medisch specialist.