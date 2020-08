Marie-José vindt doodskist in bossen, wandeling verandert in een horrortocht

Nietsvermoedend maakte ze met haar vriendin en de hond een ommetje door de bossen van Middelbeers. Frisse lucht, fluitende vogels, zomergroen. Totdat Marie-José van den Berg iets langs het bospad ontdekte dat haar de stuipen op het lijf joeg: een doodskist met een omgevallen grafzerk ernaast.

In eerste instantie dacht Marie-José dat er een uitvaartceremonie was geweest in de bossen en dat de kist was achtergelaten om alsnog te worden ingegraven in de bosgrond. "Er lag een deksel op, maar schuin, dus niet bij het voeteneinde", vertelde ze woensdagmorgen in het radioprogramma Wakker!