Schattig maar zeker niet aaien: wit kalfje voor Schotse Hooglander

Het witte hooglanderkalfje springt behoorlijk in het oog (foto: Toon Janssen).

Boswachter Ellen Luijks keek er wel van op: een kleine witte Schotse Hooglander in een kudde bruine dieren in natuurgebied De Stippelberg bij De Rips. Ze vindt het net zo schattig als wij allemaal, maar waarschuwt ook: houd voldoende afstand want de moeder kan héél beschermend zijn.

Janneke Bosch Geschreven door

Het gebeurt niet vaak, een kalf in een heel andere kleur dan de ouders. “Ik vind ze ook heel schattig als ze bruin zijn hoor. Maar dit is wel bijzonder, we keken er wel van op.”

Het witte kalfje blijft waarschijnlijk niet altijd wit. “Ze verharen, ze hebben een zomervacht en een wintervacht. Dus je zult zien dat hij over een paar jaar gewoon bruin is.” Maar voorlopig is het beestje dus wit en daarmee meteen een attractie. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. “Het is wel belangrijk dat je 25 meter afstand houdt”, vertelt Ellen. “Juist met zo’n jong erbij. Het blijven wilde dieren en die zijn onvoorspelbaar.”

Als snapt ze natuurlijk de aantrekkingskracht van een klein schattig bijzonder wit kalfje. “Juist zo’n kleine ukkepuk willen mensen naartoe natuurlijk en foto’s maken. Maar zo’n hooglandermoeder beschermt haar kind. En de rest van de kudde doet mee. Met z’n allen beschermen ze het jong.”

Zelf laat ze de dieren ook zo veel mogelijk met rust. "We geven ze geen namen. Ze worden ook niet in een stal gehouden. We zien ze eigenlijk meer als een soort collega's die voor ons het gras wegknabbelen en zorgen dat het gebied niet dichtgroeit."